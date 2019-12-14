Fenerbahçe'de Sivas hazırlıkları tamam

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçtan sonra yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlarken, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanından kalkacak özel uçakla Sivasa hareket edecek.