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14.12.2019 - 14:07 | | İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe'de Sivas hazırlıkları tamam

Fenerbahçe, Süper Ligin 15. haftasında yarın saat 16.30da deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe'de Sivas hazırlıkları tamam

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçtan sonra yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlarken, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanından kalkacak özel uçakla Sivasa hareket edecek.

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