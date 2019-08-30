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30.08.2019 - 15:03| İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi

Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların 2 gruba ayrılarak çalıştığı belirtildi. İlk gruptaki oyuncuların kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptığı, ikinci gruptaki futbolcuların ise sahada aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

 

 

 

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