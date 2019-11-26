Fenerbahçe'de unutulan adam: Ferdi Kadıoğlu

Daha önce genç futbolcu bu şikayetini dile getirmiş ve sonrasında şans bulmaya başlamıştı. Ancak son haftalarda Ferdi yine kulübeye mahkum oldu.

Taraftarlar da bu duruma sosyal medyada fazlasıyla dikkat çekiyor.

Sezona Gaziantep maçındaki golüyle başlayan genç futbolcu ikinci haftada da Medipol Başakşehir maçında galibiyet golünün asistini yapmıştı.