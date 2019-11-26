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26.11.2019 - 10:25 | | Takvim

Fenerbahçe'de unutulan adam: Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe'de sezona iyi bir giriş yapan Ferdi Kadıoğlu'nun tercih edilmemesi tepki çekmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'de unutulan adam: Ferdi Kadıoğlu

Daha önce genç futbolcu bu şikayetini dile getirmiş ve sonrasında şans bulmaya başlamıştı. Ancak son haftalarda Ferdi yine kulübeye mahkum oldu.

Taraftarlar da bu duruma sosyal medyada fazlasıyla dikkat çekiyor.

Sezona Gaziantep maçındaki golüyle başlayan genç futbolcu ikinci haftada da Medipol Başakşehir maçında galibiyet golünün asistini yapmıştı.

Fenerbahçede unutulan adam: Ferdi Kadıoğlu

Takımını şalvar giyip kasket takarak yönetti!
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