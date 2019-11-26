Fenerbahçe'de Vedat Muriç mucizesi

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Vedat Muriç'in yokluğu arandı. Kosovalı golcünün yaşadığı sakatlığın iyiye doğru gittiği ve Göztepe maçında oynama ihtimalinin arttığı öğrenildi. Sarı lacivertlilerde Max Kruse da takımla çalışmalara başlıyor.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında sakatlanan Vedat Muriç'in Göztepe karşılaşmasında oynama ihtimalinin arttığı öğrenildi. Malatya deplasmanında riske edilmeyen Kosovalı golcünün bağlarının güçlendiği ve Göztepe deplasmanında sahada olma ihtimalinin yükseldiği belirtildi. Sarı lacivertlilerde Max Kruse'un da bu hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Vedat Muriç, Fenerbahçe'de bu sezon takımın gol yükünü çeken futbolcu oldu. Kosovalı oyuncu, ligde forma giydiği 11 maçta 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.