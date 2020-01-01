Fenerbahçe’de Victor Moses, dönmeye hazır

Fenerbahçe’nin Nijeryalı futbolcusu Victor Moses, sezonun ilk yarısında sakatlıktan çok çekti.

Moses, ilk hafta Gaziantep FK maçında sakatlandı ve ligde 6 maç kaçırdı. Yavaş yavaş kendini toplayan tecrübeli futbolcu, ilk 11’e geri döndü. Ancak Moses, Gençlerbirliği maçı öncesi yeniden sakatlandı ve ilk devreyi kapattı.

Sakatlığını atlatan ve özel çalışmalara başlayan 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 5-10 Ocak tarihleri arasındaki Belek Kampı’nda takıma katılmaya hazırlanıyor.