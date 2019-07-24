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24.07.2019 - 14:03

Fenerbahçe'de Yann M'Vila sesleri!

Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal'ın kadrosunda görmek istediği St. Etienne'li Yann M'Vila resmi girişimlere başladı.

Fenerbahçe'de Yann M'Vila sesleri!

Senad Ok / Skorer Özel 

Sezon biter bitmez transfer çalışmalarına tüm hızıyla başlayan Fenerbahçe, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriç, Murat Sağlam ve Allahyar'ı kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın bir de 6 numara transfer etmek istediği biliniyordu. Bu doğrultuda Marsilya forması giyen Gustavo ile görüşmeler yapan yönetim bu transferden vazgeçti.

Yine teknik direktör Yanal'ın istekleri doğrultusunda Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli rotasını yine Fransa'ya çevirdi.

Resmi girişimler başladı

Comolli, St. Etienne forması giyen Yann M'Vila'nın transferi için oyuncunun kulübüyle pazarlık halinde. Yanal'ın çok istediği Fransız orta saha için yönetim resmi teklifte bulundu. Yıldız oyuncu sarı lacivertli kulüpte forma giymeye sıcak bakıyor.  

40 maç 1 asist

29 yaşındaki orta saha oyuncusu Yann M'Vila geçtiğimiz sezon Fransa'da St. Etienne formasıyla 40 maça çıktı ve 1 asiste imza attı.

 

 

 

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