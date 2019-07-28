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28.07.2019 - 14:53| AA

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanın ilk bölümünde bir grup futbolcu, salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmaları yaptı.

Daha sonra sahaya çıkan oyuncular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

 

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