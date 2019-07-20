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20.07.2019 - 21:53| İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı günün 2'nci antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.30da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Yeni sezon kamp çalışmaları doğrultusunda yarın Avusturya'ya hareket edecek olan sarı-lacivertli ekip, çalışmalarına bu ülkede devam edecek. 

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