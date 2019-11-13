13.11.2019 - 17:23 |
Fenerbahçe'den 2 isim hakkında suç duyurusu
Fenerbahçe Kulübü, Erman Toroğlu ve Zeki Uzundurukan'a 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
Kulübümüz, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, Zeki Uzundurukan ve Erman Toroğlu isimli spor yorumcuları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur.