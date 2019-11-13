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13.11.2019 - 17:23 |

Fenerbahçe'den 2 isim hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe Kulübü, Erman Toroğlu ve Zeki Uzundurukan'a 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'den 2 isim hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Kulübümüz, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, Zeki Uzundurukan ve Erman Toroğlu isimli spor yorumcuları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur.

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