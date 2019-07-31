Fenerbahçe'den Aboubakar için 2.5 milyon euro teklif!

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transferde gaza bastı. Bir golcü futbolcunun daha kadroya dahil edilmesini isteyen teknik direktör Ersun Yanal, istediği Vincent Aboubakar'ın ismini yönetime iletti.

Sarı- lacivertli kulüp, Porto Teknik Direktörü Conceicao'nun satış listesine konulması yönünde rapor verdiği Vincent Aboubakar için kiralama teklifinde bulundu.

27 yaşındaki Kamerunlu golcüyü bir yıllık kiralama karşılığında Porto'ya 2.5 milyon euro öneren Fenerbahçe, Portekiz kulübünden yanıt bekliyor.

4 HAZIRLIK MAÇINDA SADECE 19 DAKİKA OYNAYABİLDİ

Golcü oyuncu, Porto'nun Fulham ile oynadığı maçta 7, Betis maçında ise 11 dakika görev alabildi.

Getafe maçının 89. dakikasında oyuna dahil olan Aboubakar, Monaco maçında süre bile alamadı. A Bola, Aboubakar'ın oyuna girerken de heyecandan ve arzudan uzak göründüğünü belirtti.