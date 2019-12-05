Fenerbahçe'den Birsel Vardarlı'ya jübile kararı

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada uzun yıllar takım kaptanlığı yapmış Birsel Vardarlı için 22 Aralık Pazar günü oynanacak Bellona Kayseri Basketbol maçı öncesi jübile organizasyonu düzenleneceği belirtildi

Açıklama şöyle:

Kulübümüz; 13 yıl boyunca formamızı gururla taşıyarak Haziran ayında kariyerini noktalayan efsane kaptanımız Birsel Vardarlı Demirmen’in spor hayatını ve armamızla elde ettiği sayısız başarılarını onurlandırmak adına 22 Aralık 2019 Pazar günü saat 16.00’da Fenerbahçe Ülker Arena Metro Enerji Salonu’nda oynanacak Fenerbahçe Öznur Kablo - Bellona Kayseri Basketbol karşılaşması öncesinde jübile organizasyonu düzenlemeye hazırlanıyor.



Gerek parkedeki oyun anlayışı gerekse parke dışındaki özek hayatı, karakteri ve duruşuyla Fenerbahçeliliği tüm aidiyetiyle yaşayan, Kulübümüzü en iyi şekilde temsil eden ve kendinden sonraki nesillere örnek olacağına inandığımız kaptanımız Birsel Vardarlı Demirmen’in 7 numaralı Çubuklu forması, gerçekleşecek jübilenin ardından özel bir törenle salonumuza asılacak.



Birsel Vardarlı Demirmen’e adanacak ve onunla anılacak 7 numaralı forma bundan sonra hiç giyilmeyecek…



Fenerbahçemizin unutulmaz sporcuları arasında yerini alan kaptanımız Birsel Vardarlı Demirmen’in başarılarını, azmini, hırsını ve Fenerbahçe’ye olan tutkusunu son bir kez alkışlamak, son maçında Birsel’imizi onurlandırmak üzere 22 Aralık 2019 Pazar günü Fenerbahçe Ülker Arena Metro Enerji Salonu’nda buluşuyoruz.



Her şey için bir kez daha teşekkürler kaptan! Yolun açık olsun.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ



Birsel Vardarlı Demirmen hakkında



Tüm branşlar göz önüne alındığında tarihimizde;



En fazla resmi maça çıkan (675)



En fazla Türkiye Şampiyonluğu yaşayan (10)



En fazla kupa kazanan (22)



(10 Türkiye Şampiyonluğu, 6 Türkiye Kupası, 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası)



oyuncumuz ve kaptanımız olan Birsel Vardarlı Demirmen, 6 kez EuroLeague Women Final4’da yer aldı, 3 kez de EuroLeague Women Final'i oynadı.

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