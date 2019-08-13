Fenerbahçe'den Daniel Sturridge'e 3 yıllık teklif...

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Transfer döneminde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de sürpriz bir isim gündeme geldi. İngiltere’nin önemli yayın organları, Telegraph ve Daily Mail, Liverpool’da ayrılan golcü oyuncu Daniel Sturridge konusunda Fenerbahçe’nin öne çıktığını yazdı. Telegraph’ın ilk olarak duyurduğu haberde, Sportif Direktör Damien Comolli’nin Sturridge transferiyle bizzat ilgilendiği belirtildi.



Haftalık 60 bin sterlin önerildiği aktarılırken, sarı-lacivertli takımın ciddi anlamda girişimlerde bulunduğu yazıldı. Aynı haberin devamı Daily Mail Gazetesi’nde de geldi. Şu anda serbest oyuncu olan İngiliz forvetin sarı-lacivertlilerden 3 yıllık bir sözleşme için teklif aldığını duyurdu. Aynı zamanda Beşiktaş ve Trabzonspor’un da 29 yaşındaki futbolcuyu izlediği bildirildi.