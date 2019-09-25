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25.09.2019 - 14:46 | | İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe'den derbi öncesi taktik çalışması

Fenerbahçe, cumartesi günü oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe'den derbi öncesi taktik çalışması

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da koşu, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından dörderli gruplara ayrılan futbolcular, ikişerli takımlar halinde dar alanda çift kale maçlarla antrenmana devam etti. Sarı-lacivertli oyuncular taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

 

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