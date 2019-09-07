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07.09.2019 - 10:15

Fenerbahçe'den Emre ve Jailson paylaşımı

Sarı lacivertli takım, aynı gün doğan takım kaptanı Emre Belözoğlu ve orta saha oyuncusu Jailson'un doğum gününü kutladı.

Fenerbahçe'den Emre ve Jailson paylaşımı

Fenerbahçe resmi hesabından Emre Belözoğlu ve Jailson paylaşımı geldi. Sarı lacivertli takım, aynı gün doğan takım kaptanı Emre Belözoğlu ve orta saha oyuncusu Jailson'un doğum gününü kutladı.

İşte ayrı ayrı o paylaşımlar

Bugün Kaptanımız Emre Belözoğlu'nun doğum günü. Mutlu yıllar Kaptan!

Fenerbahçeden Emre ve Jailson paylaşımı

Bugün futbolcumuz Jailson Marques Siqueira'nın doğum günü. Mutlu yıllar Jailson!

Fenerbahçeden Emre ve Jailson paylaşımı

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