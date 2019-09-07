07.09.2019 - 10:15
Fenerbahçe'den Emre ve Jailson paylaşımı
Sarı lacivertli takım, aynı gün doğan takım kaptanı Emre Belözoğlu ve orta saha oyuncusu Jailson'un doğum gününü kutladı.
Fenerbahçe resmi hesabından Emre Belözoğlu ve Jailson paylaşımı geldi. Sarı lacivertli takım, aynı gün doğan takım kaptanı Emre Belözoğlu ve orta saha oyuncusu Jailson'un doğum gününü kutladı.
İşte ayrı ayrı o paylaşımlar
Bugün Kaptanımız Emre Belözoğlu'nun doğum günü. Mutlu yıllar Kaptan!
Bugün futbolcumuz Jailson Marques Siqueira'nın doğum günü. Mutlu yıllar Jailson!