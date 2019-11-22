Fenerbahçe'den en güzel hediye

Fenerbahçe’de Futbol Akademisi genç takımları ile gerçekleştirilen Sosyal Sorumluluk ve Duyarlılık kapsamında Futbol Akademisi genç takımları doğuştan engelli 10 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Nehir’e elektrikli sandalye hediye etti.

İki ay önce Futbol Akademisi Mentörü Kemal Aslan’ın organizasyonu ile tüm genç takımların oyuncularından cüzi miktarda para toplandı. Paranın ne için toplandığını bilmeyen oyuncular bugün Nehir’i, toplanan miktarla satın alınan elektrikli sandalye ile karşılarında gördü. Duygulu anlar yaşayan genç oyuncular Nehir ile tanıştı.

Fenerbahçe eski futbolcusu ve şu anda Futbol Akademisi Mentörü Kemal Aslan, genç takımlara “Sizler bugün Nehir’i mutlu ettiniz, o da mutluluğunu paylaşmanız için buraya geldi” diyerek Nehir’e oyuncularımız tarafından imzalanmış bir forma hediye etti.

Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Serdar Dayat “Yapmış olduğunuz katkılar ile küçük kardeşinizi mutlu ettiniz. Katkılarınız şu anda küçük olabilir ama sizin yüreğinize çok güzel bir tohum ekti. Hayatınızın ilerleyen zamanlarınızda bu anı hep hatırlayacaksınız” dedi.

Ailesi ile birlikte Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis Dereağzı Tesislerine gelen Nehir, genç takımlar ve yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt ile fotoğraf çektirdi.