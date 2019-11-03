Fenerbahçe'den kaza geçiren taraftarlarına geçmiş olsun mesajı

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın, Süper Ligin 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserisporla deplasmanda oynayacağı maçta Fenerbahçemizi desteklemek için Kayseriye giden taraftarlarımızın yer aldığı aracın kaza yaptığını, 5 taraftarımızın yaralandığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendiğimiz taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."