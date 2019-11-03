03.11.2019 - 14:30 | | İSTANBUL, (DHA)
Fenerbahçe'den kaza geçiren taraftarlarına geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor ile bugün oynayacağı maçı izlemek için Kayseri'ye gitmek üzere yola çıkan ve kaza geçiren 5 taraftarı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımızın, Süper Ligin 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserisporla deplasmanda oynayacağı maçta Fenerbahçemizi desteklemek için Kayseriye giden taraftarlarımızın yer aldığı aracın kaza yaptığını, 5 taraftarımızın yaralandığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendiğimiz taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."