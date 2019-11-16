Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeko Basketbol Ligi HaberleriFenerbahçe'den Obradovic açıklaması!
16.11.2019 - 22:38 |

Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması!

Fenerbahçe kulübü başantrenör Zeljko Obradovic ile ilgili açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Zeljko Obradovic'in istifa edeceğine yönelik iddiaları yalanladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında yer alan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın koçu Zeljko Obradovic’in istifa ettiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Hocamız görevinin başındadır, yönetimimizin kendisine desteği ve takımımıza tekrar başarılı günler yaşatacağına dair inancı tamdır.

Bununla birlikte Ahmet Ercanlar tarafından kamuoyuna servis edilen ‘hocamızın şube yönetiminin görüşme isteğini reddettiği ve Pazartesi günü direkt Başkanımızla görüşmeyi talep ettiği’ iddiası da tamamen yalandır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

 

 

    İbrahimovic tepkisiz kaldı!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şenol Güneş: "Beşiktaş'tayken ajan gibi bizi takip eden..."

    Şenol Güneş: "Beşiktaş'tayken ajan gibi bizi takip eden..."

    Federer yarı finalde elendi!

    Federer yarı finalde elendi!

    Andorra Kaptanı Lima, dünya rekoru kıracak

    Andorra Kaptanı Lima, dünya rekoru kıracak 

    Trabzonspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

    Trabzonspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

    Sıradaki Haber