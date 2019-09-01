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01.09.2019 - 18:57

Fenerbahçe'den olay paylaşım! "Taklitlerimizden sakınınız"

Fenerbahçe'nin sosyal medyada yaptığı paylaşım ile rakiplerine göndermede bulundu.

Fenerbahçe'den olay paylaşım! "Taklitlerimizden sakınınız"

Galatasaray uzun süredir peşinde olduğu Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Dün akşam resmi açıklama öncesi Galatasaray, sosyal medyada alev ve aslan emojisiyle transferin geleceğini duyurmuştu.

Bugün ise Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı "Camiamız ve kamuoyuna önemli hatırlatma: Lütfen taklitlerimizden sakınınız" paylaşımı Galatasaray'a gönderme olarak algılandı. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Falcao'nun uçak önünde çektirdiği fotoğraf Van Persie'nin gelişi sırasında çekildiği fotoğraf ile benzetildi.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Fenerbahçe hesabı, alev emojisi ve orginal logosu ile taraftarına transfer müjdesi verdi.

Fenerbahçeden olay paylaşım Taklitlerimizden sakınınız

Fenerbahçeden olay paylaşım Taklitlerimizden sakınınız

Fenerbahçeden olay paylaşım Taklitlerimizden sakınınız

Falcao'yu getiren jette Galatasaray marşı!
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