Fenerbahçe'den Patrick sürprizi!

Celal Umut Eren/ Skorer Dış Haberler - Fenerbahçe’de transferle ilgili sürpriz iddia gündeme geldi. Brezilya basınında yer alan haberde, sarı-lacivertli kulübün Brezilya’da Internacional’de forma giyen orta saha oyuncusu Patrick Bezerra do Nascimento ilgilendiği belirtildi.

Geçtiğimiz yaz döneminde de bir girişimin olduğu ancak transferin bitmediği aktarıldı. Şu anda ise Fenerbahçe yönetiminin gelecek sezon için 27 yaşındaki futbolcuyla yeniden ilgilendiği bildirildi.

Hatta yıldız oyuncunun menajerinin ön bir görüşme yapmaya hazırlandığı da savunuldu. Konuyla alakalı bir açıklama yapan Patrick, “Avrupa’da oynama gibi bir isteğim var, evet. Ancak şu anda bu konularla alakalı bir bilgim. Ben işimi yapıyorum. Hem benim hem de kulübüm için iyi bir gelişme olmalı. Şu anda sezona odaklandım” ifadelerini kullandı.



