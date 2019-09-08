Fenerbahçe'den Puscas'a yakın takip

Fenerbahçe’nin gözlemcileri, önceki gün Romanya ile İspanya arasında oynanan karşılaşmayı takip etmişti.

Gözlemcilerin burada Rumen forvet George Puscas’ı oldukça beğendiği ve şimdilik olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Bu doğrultuda Fenerbahçe Yönetimi’nin, 23 yaşındaki futbolcuyu ara transfer dönemine kadar izleteceği ve gelecek rapor doğrultusunda bu transferi gerçekleştirebileceği bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Palermo forması giyen Puscas, 9 gol 3 asistlik performans sergilemişti.