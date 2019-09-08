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08.09.2019 - 10:30| Fanatik

Fenerbahçe'den Puscas'a yakın takip

Fenerbahçe’de Romanya – İspanya maçını izleyen gözlemcilerin, Rumen forvet George Puscas’ı çok beğendikleri ve oyuncunun ara transfer dönemine kadar takip edileceği belirtildi.

Fenerbahçe'den Puscas'a yakın takip

Fenerbahçe’nin gözlemcileri, önceki gün Romanya ile İspanya arasında oynanan karşılaşmayı takip etmişti.

Gözlemcilerin burada Rumen forvet George Puscas’ı oldukça beğendiği ve şimdilik olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Bu doğrultuda Fenerbahçe Yönetimi’nin, 23 yaşındaki futbolcuyu ara transfer dönemine kadar izleteceği ve gelecek rapor doğrultusunda bu transferi gerçekleştirebileceği bildirildi.  

Geçtiğimiz sezon Palermo forması giyen Puscas, 9 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

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