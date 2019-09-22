Rodrigues, Galatasaray derbisinde yok!

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçında sakatlık geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan Garry Rodrigues'le ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Garry Rodrigues'in dün oynanan Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçında ayak bileğinde burkulma oldu. Kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından yapılan muayene ve tetkiklerinde ayak bileğinde 2. derece zorlanma ve ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildi. Rodrigues'in tedavisine başlanıldı."