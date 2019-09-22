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HaberlerFenerbahçeRodrigues, Galatasaray derbisinde yok!
22.09.2019 - 12:15 |

Rodrigues, Galatasaray derbisinde yok!

Fenerbahçe Kulübü, Ankaragücü maçında sakatlık geçiren Rodrigues'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Yıldız futbolcunun önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde takımdaki yerini alamayacağı kaydedildi.

Rodrigues, Galatasaray derbisinde yok!

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçında sakatlık geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan Garry Rodrigues'le ilgili açıklama yaptı. 

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Garry Rodrigues'in dün oynanan Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçında ayak bileğinde burkulma oldu. Kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından yapılan muayene ve tetkiklerinde ayak bileğinde 2. derece zorlanma ve ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildi. Rodrigues'in tedavisine başlanıldı."

 

 

 

 

 

 

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