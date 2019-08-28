Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeFenerbahçe'den salonda kuvvet çalışması
28.08.2019 - 13:53| İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe'den salonda kuvvet çalışması

Sarı-lacivertli kulüp Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe'den salonda kuvvet çalışması

Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcuların salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

Göksenin Köksal bisiklet kazası geçirdi!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe ezeli rekabette Trabzonspor'a üstünlük kurdu

Fenerbahçe ezeli rekabette Trabzonspor'a üstünlük kurdu

Beşiktaş'ta Caner Erkin idmana katılmadı

Beşiktaş'ta Caner Erkin idmana katılmadı

Ertuğrul Ersoy: Hayallerim çok yüksek

Ertuğrul Ersoy: Hayallerim çok yüksek

Eskişehirspor 3 oyuncu ile yollarını ayırdı

Eskişehirspor 3 oyuncu ile yollarını ayırdı

Sıradaki Haber