28.08.2019 - 13:53| İSTANBUL (AA)
Fenerbahçe'den salonda kuvvet çalışması
Sarı-lacivertli kulüp Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcuların salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.
Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.