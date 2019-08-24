24.08.2019 - 15:35
Fenerbahçe’den sosyal medya rekoru
Fenerbahçe’nin sosyal medyadaki başarısı artarak sürüyor. Sarı-lacivertliler, Twitter ve Youtube’da dünya devleriyle yan yana yürümeye devam etti.
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
Sosyal medyada büyük bir atılım yapan Fenerbahçe, çalışmalarının karşılığını almaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Temmuz 2019 verilerinde hem Twitter hem de Youtube platformlarında dünya devlerinin arasına girdi.
Twitter’da 5.77 milyon etkileşim alan Fenerbahçe, dördüncü sıraya çıktı. Sarı-lacivertli kulüp, Barcelona, Flamengo ve Chelsea’nin hemen arkasından geldi. Youtube’daki başarısını da artırarak sürdüren kulüp, 15.2 milyon izlenme ile dünyada altıncı sıraya geldi.