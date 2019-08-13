Süleyman Seba için anma mesajları

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Futbolun diğer renklerine saygısı, yeşil sahada meslektaşlarına karşı efendiliği, yöneticiliği döneminde centilmenliği, hayatı boyunca futbolun saygınlığı konusunda hep iyi örnek olan, 2014-2015 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futbolunun sembol ismi Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı aramızdan ayrılışının beşinci yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe de unutmadı

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında, Süleyman Seba'nın fotoğrafı paylaşılarak, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 5. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.