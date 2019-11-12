Fenerbahçe’den tarihi bir çalışma

Fenerbahçe Spor Kulübü, kulüp müzesinde tarihe geçecek önemli bir çalışmaya imza attı. ‘Tarihe İz Bırakan Fenerbahçe Kadınları’ başlığı altında kulüp müzesi içerisinde sarı-lacivertli kulübün tarihine damgasını vurmuş eski kadın sporcular için bir bölüm hazırlandı.

Fenerbahçe’den yapılan resmi açıklamada da, “Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin; Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin sağlanması, kadınlar ve kız çocuklarına eşit şartlar sunulması adına dünya genelinde sürdürdüğü HeForShe kampanyasına destek veren Kulübümüz, bu anlamda hem ülkemizde hem de uluslararası alanda bir ilke imza atmıştı.

Sporun gücüyle toplumsal anlamda bir misyon üstlenen ve hayata dair her anda kadınlar ve erkekler olarak ‘Birlikte Eşitiz’ diyen Kulübümüz, hayata geçirdiği adımlara bir yenisini daha ekledi. Fenerbahçemiz, stadımızda yer alan Fenerbahçe Müzesi’nde, adını tarihe geçiren, ilkleri başarmış kadın sporcularımız için “Tarihe İz Bırakan Fenerbahçe Kadınları” adlı bir köşe açtı.

Ayten Salih, Ayla Keskin, Bercis Türkoğlu, Deniz Aydıncı, Eser Berktan, Güneş Çapa, İnci Önen, Mahiru Akdağ, Nazmiye Kor, Seta Yağcıoğlu ve daha niceleri...

Bugün, gururla, bir kez daha,

Şanlı formamız, gururlarla dolu armamıza hizmetlerinize ve gelecek nesillere örnek olmanıza minnettarız.

İyi ki varsınız!

Fenerbahçe Spor Kulübü” ifadeleri kullanıldı.