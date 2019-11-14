Fenerbahçe'den Vedat Muriç açıklaması

Açıklama şöyle:

Milli takıma seçilen oyuncular, sakatlıkları olsa da gitmek zorundadır. UEFA prosedürü gereği bu şekilde ilerleniyor.

Vedat'ın sakatlığı gitmeden milli takıma bildirildi. Milli takım biz de bakalım durumuna ona göre karar veririz diyor prosedür gereği. Aynı şekilde Kosova'nın maçları hayati değerde olduğu için onlar da kontrol etmek istediler. Ayak bileğindeki burkulma sonra Kosova'da yapılan kontrollerinde de aynı şekilde sakatlık tespit edildi. Standart prosedür bu. Sakatlığından bir haber gitmedi Kosova'ya.