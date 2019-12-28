Fenerbahçe'den yeni açıklama!

Fenerbahçe kulübü resmi haber kaynaklarından bir açıklama daha yayınladı.

Açıklamanın bir kısmı

"Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yönetimini yıpratsanız hatta yok etseniz de bu camia her zaman omuz omuza, dimdik ayakta duracak ve Fenerbahçe düşmanlarının korkulu rüyası olmaya devam edecektir!"