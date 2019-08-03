Fenerbahçeli Diego Reyes için ayrılık iddiası!

Fenerbahçe'nin tartışılan ismi Diego Reyes ile yollar her an ayrılabilir.

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Meksikalı stoper menajerler taraffından Fransız kulübü Reims'e önerildi. Fenerbahçe gibi savunma hattına takviye yapmak isteyen Reims'in öneriye sıcak baktığı belirtildi.

2018/2019 sezonu başında Porto'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan ancak bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen İspanyol Leganes'e kiralanmıştı. (Fanatik)