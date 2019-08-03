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03.08.2019 - 00:24

Fenerbahçeli Diego Reyes için ayrılık iddiası!

Fenerbahçe'nin Meksikalı stoperi Diego Reyes, Fransa'ya transfer olacağı iddia edildi.

Fenerbahçeli Diego Reyes için ayrılık iddiası!

Fenerbahçe'nin tartışılan ismi Diego Reyes ile yollar her an ayrılabilir.

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Meksikalı stoper menajerler taraffından Fransız kulübü Reims'e önerildi. Fenerbahçe gibi savunma hattına takviye yapmak isteyen Reims'in öneriye sıcak baktığı belirtildi.

2018/2019 sezonu başında Porto'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan ancak bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen İspanyol Leganes'e kiralanmıştı. (Fanatik)

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