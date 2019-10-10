F.Bahçe'de yeni sol bek Isla...

Sarı-lacivertli takımda Dirar şoku yaşanıyor. Futbolcu çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi ve tedavisine başlandı. Faslı futbolcunun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Ancak ameliyat öncesinde futbolcunun sakatlığıyla ilgili de ciddi detaylar söz konusu.

Bu ağrılarla uzun süredir mücadele eden Dirar ameliyat olmayı düşündüğü dönemlerde Hasan Ali’nin sakatlığı yaşandı. Hasan’ın bir türlü dönmemesi ve tabanlığındaki sorununun bir türlü tam çözülememesi sebebiyle ameliyat kararını erteledi.

Kadrodaki sıkıntı sebebiyle sol kanat olmamasına rağmen Hasan Ali’nin yerinde görev yapan tecrübeli futbolcunun son günlerde ağrıları daha da arttı. Hasan Ali’nin de artık takıma dönme sürecinin içinde olmasının da etkisiyle ameliyat kararı alındı.

Futbolcu bu ağrıları sebebiyle maçlarda maksimum yüzde 50 kapasiteyle oynuyordu. Hem kendi bölgesi dışında oynayan hem de sakatlığına rağmen forma giyen futbolcunun bu özverisi yeni ortaya çıktı.

KİM OYNAYACAK?

Dirar bir ay yok. Hasan Ali de cuma günü İstanbul’a dönecek. ABD’de tedavisini tamamlamak üzere olan futbolcunun hemen takıma dahil olması zor gözüküyor.

Bu nedenle Denizlispor maçı ve sonraki haftada Dirar ve Hasan Ali olmadan sol kanada çözüm bulunması gerekiyor. Bu konuyla ilgili birkaç opsiyon söz konusu. İlki Isla’nın solda oynayıp sağ bekte Ozan’ın görev yapması. Diğeri Ozan’ın doğrudan sol beke geçmesi. Üçüncü bir alternatif ise Tolga Ciğerci’nin bu bölgeye çekilmesi.