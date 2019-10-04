Fenerbahçeli Ekin Çelikdemir, ABD Yolcusu

2012 yılından bu yana sarı-lacivertli takımın formasını başarı ile terleten 18 yaşındaki ve 1.77 boyundaki başarılı oyun kurucu Ekin Çelikdemir, elde ettiği spor bursu ile hem eğitim hem de spor yaşamını, Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinde bulunan Tilton School’da sürdürecek.

Son olarak 2018-2019 sezonunda, sarı-lacivertlilerin pilot takımı olan Fenerbahçe Gelişim ile Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde başarılı bir grafik çizen Ekin Çelikdemir, geride kalan sezonda adını 1. lige yazdırma başarısı gösteren takımının ana parçalarından biriydi.

Sezon boyu yetenek avcılarının dikkatini çekmeyi başaran oyuncu, bir yandan eğitim ve spor hayatını ABD’de sürdürürken, diğer yandan da ülkemizi temsil edecek.

Rol Model’i Birsel Vardarlı Demirmen!

Bir insanın hayatta başarılı olması için mutlaka sevdiği işi yapması gerektiğini söyleyen genç sporcu, basketboldan uzak bir yaşamı düşünmek bile istemiyor. İşine aşık bir sporcu olan Ekin’in hayalleri de tabii ki büyük…

Kendisine, çok kısa bir süre önce basketbola veda eden Fenerbahçe eski kaptanı ve A Milli Kadın Basketbol Takımımızın unutulmaz isimlerinden Birsel Vardarlı Demirmen’i rol model aldığını söyleyen Ekin Çelikdemir, uluslararası hedefleri dahilindeki ilk adımı New Jersey eyaletinin en önemli liselerinden biri olan, New England Preparatory School Athletic Council (NEPSAC) konferansına bağlı Tilton School’un burs teklini kabul ederek attı.

Yıldız adayı böylece 50 bin dolarlık lise bursuyla, bünyesinden dünyaca ünlü birçok sporcuyu mezun eden Tilton School’da eğitim ve spor yaşamını sürdürecek.

"Bayrağımızı En İyi Şekilde Temsil Etmek İçin Çok Çalışacağım"

Burs süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan 18 yaşındaki basketbolcu, “Küçük yaştan itibaren formasını giydiğim Fenerbahçe formasına layık olabilmek için çalışmayı bir an olsun bırakmadım. Bu süreçte Fenerbahçe çatısı altında tam bir aileydik ve bununla birlikte ulusal anlamda birçok başarıya imza attık. Yaşamda hiçbir zaman hedefler bitmez, bitmemeli ve ben de kendime koyduğum hedef doğrultusunda bu kararı aldım. Bu süreçte daima yanımda olan ve bana yurt dışı kapılarını aralayan Play Sports Abroad (PSA) Danışmanlık ekibine çok teşekkür ediyorum. Bana sadece burs fırsatı sunmakla kalmadılar aynı zamanda çok önemli bir vizyon ve kariyer hedefi çizdiler. Ayrıca bana sporcu ahlakını aşılayan ve beni bu süreçte sonuna kadar destekleyen Fenerbahçe Spor Kulübü’ne de minnetlerimi iletiyorum. Lise hayatımı başarılı bir şekilde bitirdikten sonra eğitim ve sportif anlamda en doğru üniversite tercihini yapmayı umut ediyorum. ABD’de sürdüreceğim eğitim ve spor hayatımda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için her zaman yaptığım gibi çok çalışacağım ve bayrağımı en şekilde temsil edeceğim.” ifadelerini kullandı.