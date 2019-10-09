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09.10.2019 - 07:00 | | FANATİK

Fenerbahçeli Moses için geri dönüş iddiası

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ocak ayında Nijeryalı oyuncuyu 1.5 sezonluğuna kiraladı. Ancak Moses, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle bekleneni veremedi.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ocak ayında Nijeryalı oyuncuyu 1.5 sezonluğuna kiraladı. Ancak Moses, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle bekleneni veremedi.

Tecrübeli futbolcunun, ara transfer döneminde Türkiye’den ayrılarak Chelsea’ye dönmeyi planladığı öne sürüldü.

Transfer yasağı bulunan Maviler’in, Moses’ın dönemsine sıcak baktığı öğrenildi. Başarılı oyuncu sezon başında da Conte’nin çalıştırdığı İnter’in gündemine gelmişti.

Fenerbahçeli Moses için geri dönüş iddiası

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