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09.10.2019 - 13:50 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçeli oyuncular salonda çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçeli oyuncular salonda çalıştı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanın salonda sakatlık önleyici egzersiz hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın, dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla sona erdiği ifade edildi.

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

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