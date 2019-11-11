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11.11.2019 - 14:41 | | Ümit Avcı

Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği toplandı

Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği sporcu sağlığı ana gündem maddesi ile toplandı. Çeşitli branşlardaki oyuncuların sakatlıkları ve bunları önlemenin bilimsel yöntemleri hakkında fikir alışverişinde bulunan dernek üyeleri, oluşan fikir ve notların, Fenerbahçe yönetimine maddeler halinde sunulmasına karar verdiler.

Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği toplandı

Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği (FBSÇD); üyeleriyle lokali olan SACA restoranda toplandı.

Dernek Başkanı Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu’nun konuşmasıyla başlayan yemeğe, eski kaleci Volkan Demirel de misafir olarak katıldı.

Üyelerin keyifli saatler geçirdiği gecede ana gündem maddesi sporcu sağlığı idi. Özellikle Fenerbahçe’de çeşitli branşlardaki oyuncuların sakatlıkları ve bunları önlemenin bilimsel yöntemleri hakkında fikir alışverişinde bulunan dernek üyeleri, oluşan fikir ve notların, Fenerbahçe Yönetim Kurulu’na maddeler halinde sunulmasına karar verdiler.

 

 

 

 

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