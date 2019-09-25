Fenerbahçeli taraftarlardan derbi biletlerine yoğun talep

Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Türk Telekom Stadyumu’nda Fenerbahçe taraftarı için verilen 2 bin 481 bilet için sarı-lacivertli taraftarlardan kulübe 10 bin talep ulaştı. Sarı-lacivertli yöneticiler taraftarların bu talepleri karşısında şaşkınlık yaşadı.

Sezon başından bu yana “Omuz Omuza Şampiyonluğa” diyerek, takımıyla ve taraftarlarıyla birlik olan Fenerbahçe’de, derbi biletlerinde talep patlaması yaşandı. Her fırsatta takımlarını yalnız bırakmayan sarı-lacivertli taraftarlar, deplasmanda oynanacak derbi maçta da takımlarına destek vermek için 10 bin bilet talebinde bulundu.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe’de, taraftarlar oynanan güzel futbolun yanı sıra sahadaki mücadelenin karşılığını da her fırsatta vermek istiyor. Galatasaray maçı için yaşanan bu yoğun talep ayrıca sarı lacivertli taraftarların takımlarına ne kadar güvendiğinin de bir göstergesi oldu.