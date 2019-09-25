Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeFenerbahçeli taraftarlardan derbi biletlerine yoğun talep
25.09.2019 - 17:00 | | İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçeli taraftarlardan derbi biletlerine yoğun talep

Fenerbahçe’nin deplasmanda Galatasaray ile cumartesi günü oynayacağı derbi maçının biletleri için kulübe talep yağıyor.

Fenerbahçeli taraftarlardan derbi biletlerine yoğun talep

Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Türk Telekom Stadyumu’nda Fenerbahçe taraftarı için verilen 2 bin 481 bilet için sarı-lacivertli taraftarlardan kulübe 10 bin talep ulaştı. Sarı-lacivertli yöneticiler taraftarların bu talepleri karşısında şaşkınlık yaşadı.

Sezon başından bu yana “Omuz Omuza Şampiyonluğa” diyerek, takımıyla ve taraftarlarıyla birlik olan Fenerbahçe’de, derbi biletlerinde talep patlaması yaşandı. Her fırsatta takımlarını yalnız bırakmayan sarı-lacivertli taraftarlar, deplasmanda oynanacak derbi maçta da takımlarına destek vermek için 10 bin bilet talebinde bulundu.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe’de, taraftarlar oynanan güzel futbolun yanı sıra sahadaki mücadelenin karşılığını da her fırsatta vermek istiyor.  Galatasaray maçı için yaşanan bu yoğun talep ayrıca sarı lacivertli taraftarların takımlarına ne kadar güvendiğinin de bir göstergesi oldu.

Chelsea'li Tomori şaşırttı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Kasapoğlu, Avrupa üçüncüsü millileri kabul etti

Bakan Kasapoğlu, Avrupa üçüncüsü millileri kabul etti

Fenerbahçeli taraftarlardan derbi biletlerine yoğun talep

Fenerbahçeli taraftarlardan derbi biletlerine yoğun talep

Mustafa Cengiz: Kulübü icraya veren kimse ile kenetlenemem

Mustafa Cengiz: Kulübü icraya veren kimse ile kenetlenemem

Deniz Atalay: Orman'ın göreve devamı için çok büyük baskı var

Deniz Atalay: Orman'ın göreve devamı için çok büyük baskı var

Sıradaki Haber