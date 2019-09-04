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HaberlerFenerbahçeFenerbahçeli Yusuf Mert, Boluspor'a transfer oldu!
04.09.2019 - 16:31

Fenerbahçeli Yusuf Mert, Boluspor'a transfer oldu!

Fenerbahçe'de kamp döneminin dikkat çeken isimlerinden Yusuf Mert Tunç, 1. Lig ekibi Boluspor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçeli Yusuf Mert, Boluspor'a transfer oldu!

TFF 1. Lig ekibi Boluspor, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki oyuncusu Yusuf Mert Tunç ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, bu gelişmeyi resmi internet sitesinden duyurdu.

Yusuf Mert Tunç kimdir?

18 Eylül 2000 doğumlu olan Yusuf Mert Tunç, forvet mevkiinde oynuyor. Bu sezon Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımına katılan Yusuf Mert Tunç, 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe U21 takımında 27 karşılaşmada 22 gol kaydetti.

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