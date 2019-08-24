Fenerbahçe’nin belalısı

Fenerbahçe, en çok zorlandığı deplasmanda Başakşehir ile Fatih Terim Stadı’nda karşılaşacak. Süper Lig’de Medipol Başakşehir karşısında deplasmandaki 11 maçta 2 kez galip gelebilen Fenerbahçe, 8 kez mağlup oldu. Rakibiyle Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 6, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda ise 5 maça çıkan sarı-lacivertliler fileleri 10 kez havalandırdı, kalesinde 18 gole engel olamadı.

İki takım arasında geride kalan 22 lig maçında ise Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 9 galibiyet aldı.

‘Biz iyiydik’

Gazişehir Gaziantep maçını farklı kazanan Fenerbahçe, büyük bir özgüven ile lige başladı. Ancak kamuoyunda rakip takımın zayıf olduğu yönünde yapılan yorumlar için teknik heyet farklı bir bakış açısı getirdi.

Hafta içindeki toplantılarda oyuncularını motive etmeye çalışan teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularına, “Biz çok etkiliydik” diyerek maçın farklı kazanılmasındasın ana faktörün kendi oyunları olduğunu belirtti, bunun devam etmesi temennisinde bulundu.