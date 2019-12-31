SÃ¼per Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarÄ±sÄ±nÄ± 31 puanla 4. sÄ±rada tamamlayan FenerbahÃ§e'de 17 maÃ§ta 1530 dakika sahada kalan Altay BayÄ±ndÄ±r, en istikrarlÄ± isim oldu.

Toplam 23 futbolcunun ÅŸans bulduÄŸu sarÄ±-lacivertli ekipte, genÃ§ kaleci Altay BayÄ±ndÄ±r 17 maÃ§Ä±n tamamÄ±nda forma giymeyi baÅŸardÄ±.

Altay'Ä±, 1527 dakika ile Ozan Tufan, 1363 dakika ile Vedat Muric ve 1260 dakikayla Luiz Gustavo takip etti.

Ä°lk yarÄ±da 34 gol

SÃ¼per Lig'in ilk yarÄ±sÄ±nda rakip fileleri 34 kez havalandÄ±ran FenerbahÃ§e, bu alanda Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor'un ardÄ±ndan en Ã§ok gol atan ekip oldu.

SarÄ±-lacivertli takÄ±mda, sezon baÅŸÄ±nda transferi uzun sÃ¼re konuÅŸulan KosovalÄ± santrfor Vedat Muric, kaydettiÄŸi 10 golle en golcÃ¼ isim olarak dikkati Ã§ekti.

FenerbahÃ§e'de Vedat Muric'i attÄ±ÄŸÄ± 3 golle Garry Rodrigues takip ederken, 9 oyuncu 2'ÅŸer gol buldu.Â Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Zanka, Nabil Dirar, Max Kruse, Tolga CiÄŸerci, Serdar Aziz, Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ ve Ferdi KadÄ±oÄŸlu takÄ±mÄ± adÄ±na 2'ÅŸer gol kaydederken, Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Jailson ve Victor Moses 1'er golle katkÄ±da bulundu.

FenerbahÃ§e'de en hÄ±rÃ§Ä±n Gustavo

FenerbahÃ§e'nin ligin ilk yarÄ±sÄ±nda en hÄ±rÃ§Ä±n futbolcusu Luiz Gustavo oldu.

Transfer dÃ¶neminin son anlarÄ±nda Fransa'nÄ±n Olympique Marsilya takÄ±mÄ±ndan kadroya katÄ±lan BrezilyalÄ± futbolcu, sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda 3 sarÄ±, 1 kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼.

FenerbahÃ§e'de Gustavo dÄ±ÅŸÄ±nda ligin ilk yarÄ±sÄ±nda 3 futbolcuya daha kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶sterildi. SarÄ±-lacivertlilerde Ozan Tufan, Garry Rodrigues ve Mauricio Isla, kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rerek takÄ±mÄ±nÄ± yalnÄ±z bÄ±raktÄ±.

Harun Tekin sÃ¼re almadÄ±

FenerbahÃ§e'de geÃ§tiÄŸimiz sezon ilk 11'de oynayan kaleci Harun Tekin, bu sezon ligde hiÃ§ forma ÅŸansÄ± bulamadÄ±.Â SarÄ±-lacivertlilerin bu sezon Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda Ä°stanbulspor ile oynadÄ±ÄŸÄ± 2 maÃ§ta kaleyi koruyan Harun, ligde ise Altay'Ä±n gerisinde kaldÄ±.Â

Sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda Harun'dan yararlanamayan sarÄ±-lacivertliler, geÃ§en sezon forma bulan Mehmet Ekici'yi de sezon baÅŸÄ±nda kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

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