Fenerbahçe'nin konuğu Ankaragücü! Canlı bahisle Misli.com'da...

Geçen haftayı Alanyaspor deplasmanında geçiren Fenerbahçe, öne geçtiği maçta puan alamadı ve sezonun ilk yenilgisini almış oldu.

Kaptan Emre Belözoğlu, geçen haftaki maçta sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı; ancak iyileşti. Bu noktada antrenör Ersun Yanal, Emre’yi önümüzdeki hafta oynanacak olan Galatasaray maçına saklamak isteyebilir. Moses ve Hasan Ali’nin sakatlığının sürdüğü ev sahibinde iyileşen Isla da görev alabilir. Ligde sahasında 14 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, son yenilgisini geçen sezon Ankaragücü karşısında almıştı.

Spor Toto Süper Lig’de 5. Hafta heyecanı Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Kompleksi’nde oynanacak olan Fenerbahçe - Ankaragücü mücadelesiyle devam ederken, her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranlar ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Geçen haftayı Alanyaspor deplasmanında geçiren Fenerbahçe, öne geçtiği maçta puan alamadı ve sezonun ilk yenilgisini almış oldu. Kaptan Emre Belözoğlu, geçen haftaki maçta sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı; ancak iyileşti. Bu noktada antrenör Ersun Yanal, Emre’yi önümüzdeki hafta oynanacak olan Galatasaray maçına saklamak isteyebilir. Moses ve Hasan Ali’nin sakatlığının sürdüğü ev sahibinde iyileşen Isla da görev alabilir. Ligde sahasında 14 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, son yenilgisini geçen sezon Ankaragücü karşısında almıştı.İlk 3 haftada topladığı 5 puanın ardından evinde Yeni Malatyaspor’u ağırlayan Ankaragücü, sahadan 4-0 gibi ağır bir yenilgiyle ayrıldı ve ligde sezonun ilk yenilgisini almış oldu. Transfer döneminde yasağı kaldıramayan Ankaragücü’nde geçen sezondan takımda bulunan isimlerle yola devam ederken, mevcut dar kadro nedeniyle sakatlık veya cezalara karşı oldukça kırılgan bir yapıya sahip. Nitekim cezalı durumda olan sağ bek Stelios Kitsiou bu maçta görev alamayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• İki ekip arasında Kadıköy’de oynanan son 5 lig maçı da 2,5 Gol Üstü bitti.

• Geçen sezon ligde Ankaragücü’nün, İstanbul’da oynadığı bütün maçlar 2,5 Gol Üstü bitti.

• Geçen sezon iki ekip arasındaki iki maç da karşılıklı gol var bitti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibi Fenerbahçe’nin maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %35’i Sarı Kanaryaların 3 puana almasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercihler ise maçın bol gollü geçmesi yönünde. Misli.com üyelerinin yaklaşık %30’u mücadelede 2,5 gol üstü ve 3,5 gol üstü tercihlerine yönelmişler.

MİSLİ.COM YAZARI EVREN GÖZ NE DİYOR?

Kadıköy'de baskılı oynayan Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında doğal favori. 2.5 gol üstü bu maç için ideal. Hatta 4-6 gol ihtimali de düşünülmeli. Fenerbahçe'nin ilk yarı ve ikinci yarıları ayrı ayrı önde bitirmesi de oran arttırmak için düşünülebilir.