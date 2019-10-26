Fenerbahçe'nin konuğu Konyaspor! Mücadele tek maç ve canlı bahisle Misli.com'da...

Fenerbahçe milli araya giderken yaşanan kayıplar ve sakatlıkların artmasından yana sıkıntılıydı… Ancak Denizlispor deplasman

ından 2-1’lik galibiyetle dönerek sıralamada 3.lüğe çıktılar ve lider Alanyaspor’un 3 puan arkasında şampiyonluk yarışı için güven tazelediler. Sarı lacivertlilerde Dirar hala yokken, kaleci Harun ve Cuma günü sakatlığı nükseden Max Kruse de forma giyemeyecek. Kaburgası çatlak olan Emre ise sargıyla sahada olacak.Kayseri ve Kasımpaşa maçlarıyla çıkış yakalayan Konyaspor, geçen haftaya damgasını vuran olay olan maçın 1. dakikası içinde kaleci Serkan Kırıntılı’nın oyun dışı kalmasından sonra Yeni Malatya’ya 2-0 mağlup olmuştu. Ligde ilk 5 içinde yer almayı hedefleyen Aykut Kocaman’ın ekibinde Hurtado sakatlıktan döndü ama kadroda yer almadı. Kaleci Serkan Kırıntılı cezalı olacağından yerine Ertuğrul Taşkıran görev yapacak.

İSTATİSTİKLER NELER SÖYLÜYOR?

• Fenerbahçe, Kadıköy’de Konyaspor’a karşı son 14 maçın 13’ünde yenilmedi.

• Fenerbahçe rakibiyle oynadığı 36 maçın hepsinde en az 1 gol kaydetti.

• Konyaspor’un bu sezon 4 deplasman maçının 3’ünde 2,5 gol barajı altında sonuç çıktı.

• Konyaspor’un ligde oynadığı 8 maçın 6’sında ilk yarılarda en fazla 1 gol oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyelerinin %68’i bu maçta Fenerbahçe’nin kendi sahasında kazanmasını bekliyor. Bu tercihi ise %16’lık oynanma oranıyla 2,5 gol üstü bahsinin takip ettiğini görmekteyiz.

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Zorlu Denizlispor deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe, zirve takibini sürdürüyor. Başakşehir’in Trabzonspor, Beşiktaş’ın da Galatasaray ile karşılaşacağı haftada kayıp yaşamak istemeyeceklerdir.

Denizlispor maçında kırık kaburga ile oynayan Emre Belözoğlu, iğne ve sargıyla görev alması bekleniyor. Tedavisi süren Max Kruse, bu maçta da yok. Akciğer enfeksiyonu geçiren Harun Tekin de oynamayacak. İyileşen Moses de Ersun Yanal’dan şans bekliyor.

Serkan Kırıntılı’nın 12. saniyede atıldığı maçta Yeni Malatyaspor’a 2-0 kaybeden Konyaspor’da uzun süredir sakatlığı bulunan Hurtado, takımla çalışmalara başladı. Cezalı Serkan bu deplasmanda oynamayacak.

Fenerbahçe, taraftar desteğiyle as kalecisinden yoksun rakibi karşısında kazanmaya yakın olan taraf.