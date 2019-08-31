Fenerbahçe'nin konuğu Trabzonspor

Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 2 maçından 6 puan çıkaran Fenerbahçe, Trabzonspor'u da yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.

Rakibi karşısında 22 yıldır Kadıköy'de yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde bordo-mavililere son olarak 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, daha sonraki 22 iç saha maçında Trabzonspor karşısında 12 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Victor Moses, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Son 6 maçı kazandı

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçı da kazandı.

Geride kalan sezonun son 4 maçını kazanan Fenerbahçe, bu sezona da 2 galibiyetle girdi. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u yenmesi durumunda galibiyet serisini 7 maça çıkaracak.

Öte yandan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 7 maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken, hiç yenilmedi.

9 sezon sonra 3'te 3 peşinde

Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenmesi durumunda Süper Lig'e 9 sezon sonra 3'de 3 yaparak başlayacak.

Son olarak 2009-2010 sezonunda ligin ilk 3 maçını kazanan Fenerbahçe, daha sonraki 9 sezonun hiçbirinde bunu tekrarlayamamıştı. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında kazanması durumunda 10 yıl sonra lige 9 puanlık bir başlangıç yapmış olacak.

Kadıköy'de 12 maçlık seri

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 13 lig maçını da kaybetmedi.

Taraftarı önünde en son 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü'ne kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy'de 28 lig maçına çıkan Yanal, 21 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.

Ersun Yanal, ilk 11'i bozmayacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçen hafta Medipol Başakşehir karşısında kazanan takımını bozmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Jailson, Nabil Dirar, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muric.

Trabzonspor'da hedef galibiyet

Süper Lig'de çıktığı son 14 maçı kaybetmeyen Trabzonspor, yarın deplasmanda 22 yıldır üstünlük kuramadığı Fenerbahçe karşısından galibiyetle ayrılıp, hem bu özlemine son vermeyi, hem de ligde üst sıralarda kendine yer edinmeyi hedefliyor.

Ligin ilk 2 haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıktan sonra evinde Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, üçüncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Deplasmanda rakibini 22 yıldır yenemeyen Trabzonspor, hem bu seriyi sonlandırmak, hem de ligde kendine üst sıralarda yer edinmek istiyor. Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak.

KARAMAN'DAN İDEAL 11'E DÖNÜŞ

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Onazi ile Kamil Ahmet bu maçta forma giyemeyecek. AEK maçında oyuna devam edemeyen ve dizinde ödem olduğu belirtilen Abdülkadir Ömür'ün durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Bordo-mavili takımda teknik direktör Ünal Karaman'ın bu maçta UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında AEK karşısına çıktığı 11'de değişiklikler yaparak ideal kadroya döneceği öğrenildi. Karaman'ın AEK maçında görev yapan Campi, Fernandes ile Mikel'i yedek kulübesine çekerek bu oyuncuların yerine ilk 11'de Hüseyin, Hosseini ve Sörlotha görev vermesi bekleniyor. Ayrıca Abdülkadir Ömür'ün durumuna göre de sağ kanatta Avdijaj'ın görev yapabileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE İLE 93. RANDEVU

Bu arada, Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın Ülker Stadı'nda oynayacakları maçla birlikte ligde 93.kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 92 maçta; Trabzonspor'un 23, Fenerbahçe'nin 37 galibiyeti bulunurken, 32 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 92 gol atarken, kalesinde de 121 gol gördü.

TRABZONSPOR'UN FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

"Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak- Abdulkadir Parmak, Sosa- Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme- Shörloth"

SAKAT: Onazi, Kamil Ahmet, (Abdülkadir Ömür belirsiz)

CEZALI: Yok