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24.07.2019 - 17:31| İSTANBUL / DHA

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık maçları D-Smart'ta

Fenerbahçe'nin hazırlık maçları ile Bayern Münih, Real Madrid, Tottenham gibi dünya devleriyle mücadele ettiği AUDI CUP D-Smart'ta yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık maçları D-Smart'ta

25 Temmuz Perşembe günü (YARIN) Fenerbahçe'nin Hertha Berlin ile oynayacağı hazırlık maçı saat 19.30'da D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.


Ayrıca Fenerbahçe'nin Bayern Münih, Real Madrid ve Totthenham yer aldığı Audi Cup maçları da 30-31 Temmuz'da D-Smart ekranlarında olacak.

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