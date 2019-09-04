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04.09.2019 - 08:29| Fanatik

Fenerbahçe'nin yeni sol beki Dirar!

Sol bek için özellikle Kolarov ve birçok transfer girişiminde başarılı olamayan Fenerbahçe'de bu görevi Hasan Ali Kaldırım'la birlikte Nabil Dirar üstlenecek.

Fenerbahçe'nin yaz döneminde sol bek transferinden sonuç alamadı. Bu bölgenin oyuncusu Abdulcebrail Akbulut, Erzurumspor'a kiralandı.

Nabil Dirar, yeni sezonda Hasan Ali Kaldırım ile birlikte sol bekte görev yapacak. Teknik direktör Ersun Yanal, öğrencisini antrenmanlarda da hep bu pozisyonda oynatarak yeni rolüne iyice adapte olmasını sağlayacak.

Fenerbahçenin yeni sol beki Dirar

 

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