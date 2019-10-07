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07.10.2019 - 07:20 | | FANATİK

Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Dirar'dan!

Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin yokluğunda sol bekte forma giyen Nabil Dirar'ın kasığında fıtık olduğu anlaşıldı.

Nabil Dirar, bir süredir kasığındaki ağrılarla sahaya çıkıyordu. Hasan Ali’nin yokluğunda sol bekte görev yapan Faslı futbolcu, bazı maçlarda ağrı kesici iğneyle oynayabildi.

Tecrübeli oyuncunun detaylı muayenesinde, kasık fıtığı olduğu anlaşıldı. Fas Milli Takımı’ndan affını isteyen Dirar’ın ne zaman ameliyat olacağı belli değil. Başarılı oyuncunun, Hasan Ali’nin tam olarak hazır hale gelmesinin ardından bıçak altına yatması muhtemel. Dirar ameliyat olursa, 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçeye bir kötü haber de Dirardan

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