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19.10.2019 - 14:09 | | AA

Fenerbahçe'ye Denizli öncesi Kruse'den kötü haber

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe'ye Denizli öncesi Kruse'den kötü haber

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Tedavisi devam eden Nabil Dirar ile kasığındaki ağrı nedeniyle tedbir amaçlı dinlendirilen Max Kruse, antrenmana katılmadı.

Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe karşılaşması, yarın saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçeye Denizli öncesi Kruseden kötü haber

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