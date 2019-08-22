Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeFenerbahçe'ye Diego Reyes müjdesi!
22.08.2019 - 17:38| FANATİK

Fenerbahçe'ye Diego Reyes müjdesi!

Fenerbahçe'de sergilediği kötü performansla adeta istenmeyen adam ilan edilen Meksikalı stoper Diego Reyes hakkında Sarı Lacivertliler'i sevindirecek bir transfer açıklaması geldi.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Porto'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Diego Reyes, Sarı Lacivertliler'de sergilediği kötü performansın ardından adeta istenmeyen adam ilan edilmişti. Geride kalan sezonun ikinci yarısını Leganes'te kiralık olarak geçiren oyuncuyla ilgili ülkesi Meksika'dan Sarı Kanarya'yı sevindirecek bir açıklama geldi.

26 yaşındaki savunmacıyla uzun bir süredir ilgilendiği iddia edilen Tigres kulübünün başkanı Miguel Angel Garza, dün Lig Kupası yarı finalinde Club America'yı penaltılarla 5-3 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Reyes'in transfer listelerinde yer aldığını doğrularken şu ifadeleri kullandı: "Diego, alternatiflerimiz arasında olan bir oyuncu. Bizim için en doğru ismi almaya çalışıyoruz. Listemizdeki üç ismin üçü de yurt dışında top koşturuyor."

Fenerbahçeye Diego Reyes müjdesi

 

PSV'den Kostas Mitroglou için özel paylaşım!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Guidetti: Elimizden geleni yapacağız

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Guidetti: Elimizden geleni yapacağız

Ganalı Agogo hayatını kaybetti

Ganalı Agogo hayatını kaybetti

Mert Çetin: İdolüm Ramos

Mert Çetin: İdolüm Ramos

Fuat Çapa'dan yönetime ultimatom!

Fuat Çapa'dan yönetime ultimatom!

Sıradaki Haber