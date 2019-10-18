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18.10.2019 - 11:38 |

Fenerbahçe'ye Emre ve Kruse müjdesi

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de sabah gerçekleşen idmanda Emre Belözoğlu ve Max Kruse takımla çalıştı.

Fenerbahçe'ye Emre ve Kruse müjdesi

Denizlispor hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye kaburgasında kırık tespit edilen Emre ve kasığındaki ağrı nedeniyle özel programla çalışan Kruse'den müjdeli haber geldi.

Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan ve hafta boyu yapılan idmanlarda yer almayan iki futbolcu bu sabah gerçekleşen antrenmanda takımla çalıştı.

Yarın yapılacak idmanla birlikte iki ismin durumu hakkında karar verilmesi bekleniyor.

Ayrıca grip olan Harun Tekin'in de antrenmanda yer aldığı öğrenildi.

Sarı lacivertliler yarın sabah 11.30'da bir antrenman daha yapacak ve 15.55'te Denizli'ye uçacak.

Hem futbolcu, hem kaptan, hem de teknik direktör!
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