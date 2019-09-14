14.09.2019 - 15:17 | | TAKVİM
Fenerbahçe'ye Gustavo geldi, taktik değişti
Yeni transfer Luiz Gustavo sistemdeki dengeleri değiştiriyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 4-2-3- 1 sisteminden 4-3-3 sistemine geçişi planlıyor.
Gustavo'nun gelişiyle saha içi dizilişte değişikliğe gidiliyor. Taktik disiplinden taviz vermeyen Yanal sistemi koruyup ofansif ve defansif anlamda değişiklikler yapıyor.
Sarı lacivertli takımı 4-2-3-1 taktiğiyle oynatan Ersun Yanal Luiz Gustavo'nun gelişiyle birlikte sahada zaman zaman 4-3-3 sistemini de uygulamayı planlıyor. Marsilya'da Luiz Gustavo 4-3-3 sisteminin kilit ismiydi. Yeni sistemin Alanya'da uygulunıp uygulanmayacağı ise merak konusu.