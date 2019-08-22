Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeFenerbahçe'ye Gustavo'dan kötü haber!
22.08.2019 - 13:00

Fenerbahçe'ye Gustavo'dan kötü haber!

Orta saha için Luiz Gustavo konusunda temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe, ilk resmi teklifini yaptı, ancak Marsilya’dan olumsuz yanıt alındı.

 

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe’de Luiz Gustavo gelişmesi yaşanıyor. Orta saha için Gustavo hamlelerini sıklaştıran sarı-lacivertlilerin resmi teklifi yolladığı aktarıldı. L’Equipe Gazetesi’nde yer alan haberde, Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha için resmi teklifini Marsilya’ya gönderdiği bildirildi.

Ancak Marsilya’nın kabul etmeyerek, “Kabul edilemez” cevabı verdiği yazıldı. Ancak 2 Eylül tarihine kadar Fenerbahçe’nin Gustavo için girişimlerini sürdüreceği kaydedildi.

Fenerbahçeye Gustavodan kötü haber

 

Açılış maçında hologramla ejderha uçurdular!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kayserispor, Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'deki ilk antrenmanını yaptı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'deki ilk antrenmanını yaptı

Ahmet Bulut: Falcao işi birkaç gün daha uzayacak

Ahmet Bulut: Falcao işi birkaç gün daha uzayacak

Denizlispor'da hedef Bjarnason

Denizlispor'da hedef Bjarnason

Sıradaki Haber