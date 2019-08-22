22.08.2019 - 13:00
Fenerbahçe'ye Gustavo'dan kötü haber!
Orta saha için Luiz Gustavo konusunda temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe, ilk resmi teklifini yaptı, ancak Marsilya’dan olumsuz yanıt alındı.
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe’de Luiz Gustavo gelişmesi yaşanıyor. Orta saha için Gustavo hamlelerini sıklaştıran sarı-lacivertlilerin resmi teklifi yolladığı aktarıldı. L’Equipe Gazetesi’nde yer alan haberde, Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha için resmi teklifini Marsilya’ya gönderdiği bildirildi.
Ancak Marsilya’nın kabul etmeyerek, “Kabul edilemez” cevabı verdiği yazıldı. Ancak 2 Eylül tarihine kadar Fenerbahçe’nin Gustavo için girişimlerini sürdüreceği kaydedildi.