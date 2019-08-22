Fenerbahçe'ye Gustavo'dan kötü haber!

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe’de Luiz Gustavo gelişmesi yaşanıyor. Orta saha için Gustavo hamlelerini sıklaştıran sarı-lacivertlilerin resmi teklifi yolladığı aktarıldı. L’Equipe Gazetesi’nde yer alan haberde, Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha için resmi teklifini Marsilya’ya gönderdiği bildirildi.

Ancak Marsilya’nın kabul etmeyerek, “Kabul edilemez” cevabı verdiği yazıldı. Ancak 2 Eylül tarihine kadar Fenerbahçe’nin Gustavo için girişimlerini sürdüreceği kaydedildi.