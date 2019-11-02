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02.11.2019 - 20:30 | | İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) -

Fenerbahçe'ye Kayseri'de meşaleli karşılama

SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi.

Fenerbahçe'ye Kayseri'de meşaleli karşılama

Fenerbahçe kafilesini taşıyan özel uçak saat 18.00'de Erkilet Havalimanı'na iniş yaptı.

Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılamada teknik direktör Ersun Yanal ile futbolcular Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç'e çiçek verildi. Havaaalanı çıkışında taraftar meşalelerle yolu kapatarak takım otobüsünün önünde tezahüratta bulundu. Fenerbahçe kafilesi otobüse binerek daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma yarın saat 19.00'da başlayacak.

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