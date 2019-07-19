Fenerbahçe'ye men yok

Fenerbahçe’ye UEFA’dan beklediği haber sonunda geldi. Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde üst kurula sevk edilen sarı-lacivertlilere men cezası yerine para kesintisi ve kadro sınırı gibi yaptırımlar getirildi.

Sarı lacivertlilerin açıklaması şöyle:

25 Mayıs 2019 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada, Kulübümüzün 2016 Mayıs ayında UEFA CFCB-IC (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu - İnceleme Dairesi) ile yapmış olduğu uzlaşma anlaşmasında 2017/18 sezonu için denk hesap açığı taahhüdüne uyma zorunluluğu olduğunu belirtmiş, adı geçen sezonda taahhütlere uyulmaması sebebiyle ise CFCB-AC (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu - Yargı Dairesi)’ ne sevk edildiğimiz bilgisini kamuoyu ile paylaşmıştık.



Bugün itibariyle CFCB-AC tarafından alınan karar tarafımıza iletilmiş olup detayları aşağıdaki şekildedir:



· 2020/21 ve 2021/22 sezonlarında muhtemel UEFA gelirlerimizden 2.000.000 EUR kesilmesi,



· 15 Ekim 2019 tarihine kadar Bankalar Birliği ile olan borç yapılandırma sürecinin tamamlanması ve TFF yeni Kulüp Lisans & Finansal Fair Play Talimatı gerekliliklerinin yerine getirilmesi koşullarının sağlanması durumunda para cezasının 1.000.000 EUR ‘ya düşürülmesi,



· 2020/21 ve 2021/22 sezonlarında Kulübümüzün UEFA müsabakalarında oynatılmak üzere tescil edilecek yeni transferlerinde pozitif transfer dengesi koşulu aranması ve kadronun 23 oyuncuyla sınırlandırılması,



· Kulübümüzün 2019/20 izleme döneminde UEFA CL&FFP talimatı hükümleri gereğince denk hesap kontrolüne tabi tutulması,



· Bu karar ile birlikte yeni yaptırımlar uygulanacağı için mevcut Uzlaşma Anlaşmasının sona ermesi.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü